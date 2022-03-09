Екатеринбург, 9 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На Среднем Урале с начала 2021 года через границу незаконно перевезли 32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За 2 месяца, с начала 2022 года выявили 34 случая незаконного перемещения валюты. Чаще всего нарушители пытаются вывезти наличные средства в Турцию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и ОАЭ. Наибольшей популярностью пользуется доллар США.

Средний размер превышения при перемещении валюты без декларирования составил в январе чуть больше 166 тысяч рублей, в феврале — 146 тысяч рублей, сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Евгений Косцов. Наибольшие суммы граждане брали для поездки Турции. Они планировали купить там жилье на фоне падения курса турецкой лиры.

Отметим, со 2 марта 2022 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ограничении на вывоз иностранной валюты. Граждане смогут перевозить не более 10 тысяч долларов США.