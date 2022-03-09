Москва, , 19:38 — REGNUM Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» оперативно отреагировал на антироссийские санкции принятием закона, содержащего комплекс мер поддержки граждан и бизнеса: Совет Федерации одобрил данный закон 4 марта, в тот же день его приняла Госдума и подписал президент РФ. Текст документа доступен на портале publication.pravo.gov.ru.

Малый бизнес Agency-kaluga

Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон наделяет российское правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

При этом «плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», не будут проводиться «в период по 31 декабря 2024 года».

Правительство России также наделяется правом принимать решения о правилах лицензирования и других разрешительных режимах. Так, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг.

Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Закон также разрешает по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, «если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения». Такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

«Время непростое — требует быстрых и серьёзных решений, нацеленных в первую очередь на расширение свободы предпринимательской инициативы, возможности полностью раскрыть потенциал российских предприятий, что сейчас критически необходимо», — отметил глава «Деловой России» Алексей Репик. Он обратил внимание на высокий темп реагирования и принятия решений российским правительством, которые помогают реализовывать бизнес-проекты даже в условиях санкций.

«Несмотря на изменившиеся экономические условия, параметры кредитования по ней остались прежними и предусматривают ставку до 8,5% годовых. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей. И важно, что для предпринимателей доступно не только получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов на таких же условиях», — сказал генеральный директор Корпорации МСПАлександр Исаевич.За кредитом можно обратиться в уполномоченные банки.

«В сегодняшней сложнейшей ситуации общая задача бизнеса и власти — сохранить рабочие места, минимизировать потери численности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Тем самым не допустить резкого ухудшения жизни наших граждан, резкого падения объемов производства, продажи товаров (особенно первой необходимости и жизненно важных) и оказания услуг.

Мы понимаем, что основные меры для этого должны приниматься на федеральном уровне. И видим, что Правительство РФ активно отрабатывает меры поддержки бизнеса, как финансовые, так и нефинансового характера» — говорится в открытом обращении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова.

Как сообщало ИА REGNUM, целью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.