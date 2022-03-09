Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл официальный телеграмм-канал. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее у чиновника был только аккаунт в Instagram.

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Канал главы города был создан 6 марта 2022 года. На данный момент в нем опубликовано две записи. Одна из них посвящена поздравлению женщин с международным женским днем.

Чиновник отметил, что старается находить новые способы для обратной связи. Также Орлов пообещал делиться изменениями в жизни уральской столицы. По словам мэра, в канале он планирует публиковать принятые решения, касающиеся екатеринбуржцев, а также значимую социально-экономическую и общественно-политическую информацию.

Ранее Орлов общался с горожанами посредством социальной сети Instagram. На его страницу подписались более 6 тысяч человек.