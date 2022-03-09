Лондон, 9 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс перепутала 9 марта главу МИД Греции Никоса Дендиаса с греческим певцом Никосом Вертисом в своем сообщении в соцсети Facebook.

Tom Witham Лиз Трасс

«Великобритания и Греция осуждают действия России на Украине и поддерживают ее изоляцию на международной арене. Я выразила свои соболезнования Никосу Вертису (греческий певец — ред.) в связи с гибелью нескольких граждан Греции на Украине <…>», — указала она в своем сообщении.

При этом позднее глава МИД Британии исправила свою ошибку, однако греческий журналист Константинос Лианос сумел сохранить первоначальную версию ее сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий.