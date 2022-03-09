Москва, , 12:43 — REGNUM Специальная военная операции России на Украине идет строго по плану, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продолжает осуществляться (на Украине) специальная военная операция вооруженных сил РФ … она идет строго по намеченному плану», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили о получении в ходе проведения спецоперации секретных документов командования нацгвардии Украины, свидетельствующих о том, что операция «упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины» на ЛНР и ДНР, которое Киев намечал на март 2022 года.

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