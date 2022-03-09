Гватемала, 9 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Гватемалы официально объявило об уходе министра экономики Антонио Малуфа. Об этом сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Отмечается, что бизнесмен занимал этот пост с начала работы кабинета министров в январе 2020 года и покинет его после взаимного согласия с президентом Алехандро Джамматтеи.

В ближайшее время правительство объявит имя преемника Малуфа.

«Есть проекты, которые не позволяют мне продолжать работу на этом посту, и я ухожу очень довольный результатами», — сказал Малуф газете La Hora.

Он также выразил благодарность за возможность послужить своей стране.

По данным La Hora, уход чиновника произошел на фоне утверждений одного из международных СМИ о том, что он и президент Джамматтеи были вовлечены в теневые сделки с российскими бизнесменами, посещавшими страну.