Вологда, , 12:33 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поддержал инициативу общественников о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблести», сообщает региональное правительство.

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«Вологда достойна этого высочайшего звания. В годы Великой Отечественной войны она обеспечивала фронт продукцией военного назначения и продовольствием, была крупным центром для приема раненых, жителей блокадного Ленинграда. После войны город быстро восстановился и продолжил развитие, обрел известность в России и за ее пределами, благодаря работающим предприятиям, ветеранам, знаменитым землякам, — отметил Кувшинников. — Уверен, наш президент поддержит инициативу. В ближайшее время я подготовлю и направлю ходатайство в Администрацию Президента РФ о присвоении городу этого почетного звания. Надеюсь, что документ будет подписан к юбилейному 875 дню рождения областной столицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, награда учреждена в марте 2020 года для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Решение о присвоении городам почетного звания принимает Президент РФ.