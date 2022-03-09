Чебоксары, , 12:32 — REGNUM Магазины по всей Чувашии работают в штатном режиме, на складах федеральных торговых сетей имеется достаточное количество запасов. Власти продолжают мониторинг цен и запасов продовольственных товаров. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на своей странице в социальных сетях.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновники заверяют, что предприятия торговли «уведомлены о запрете ценовых сговоров, необоснованного повышения цен и злоупотребления доминирующим положением».

«Федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка» сообщают, что на складах имеется достаточное количество запасов товаров, в том числе сахара. Продукция первой необходимости в магазинах постоянно пополняется. При необходимости торговые предприятия организуют ускоренную доставку конкретных товаров в магазины», — говорится в сообщении.

Власти призывают жителей сообщать о фактах завышения цен на социально значимые продукты в УФАС или минэкономразвития по телефонам в Чебоксарах 62−25−88 (антимонопольная служба), 56−52−42 (минэкономики).

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Напомним, что федеральные сети по согласованию с Минпромторгом России приняли решение ограничить отпуск товаров первой необходимости в одни руки. Это сделано, в частности, после ажиотажного спроса на сахар и последующего роста цен у отдельных перекупщиков. Кроме того, ритейлеры приняли обязательства по ограничению торговых наценок на ряд социально значимых продовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта чувашские власти заявили о «достаточном объёме» запасов социально значимой продукции и товаров первой необходимости в организациях торговли. Чиновники подчеркнули, что поставки продолжаются «в обычном режиме», складские запасы «постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет». Особое внимание власти уделяют ценовой ситуации, мониторинг проводится на основе данных Росстата и АРМ-мониторинг.