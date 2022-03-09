Джакарта, 9 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Совместная поисково-спасательная группа эвакуировала 253 пассажира и экипаж парома KMP Ngafi, который сел на мель вблизи острова Моротаи, сообщает CNN Indonesia.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эвакуация пострадавшего

Oбъединенной поисково-спасательной группе удалось эвакуировать 232 пассажира и 21 члена экипажа парома, который сел на мель 8 марта около 14:00 по местному времени.

В процессе эвакуации использовались резиновые лодки, принадлежащие правительству острова Моротай.

Севший на мель паром также перевозил 35 единиц автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, девять пострадавших в теракте в индонезийской провинции Ачех получили компенсацию в размере 1,1 млрд индонезийских рупий.