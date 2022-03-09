Волгоград, , 12:35 — REGNUM Мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья у магазина в Дзержинском районе Волгограда, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Охотничье ружье (сс) klimkin

С информацией о выстрелах в посёлке Гумрак вечером 8 марта в полицию обратились очевидцы. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, задержали 52-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. По словам подозреваемого, он дважды выстрелил в воздух, чтобы отогнать бездомных собак.

Охотничье ружьё, зарегистрированное на супругу мужчины, изъято. После проверки обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.