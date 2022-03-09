Таллин, , 12:30 — REGNUM Сотрудники государственного Института развития здоровья Эстонии (TAI) получили письменное уведомление о ликвидации учреждения. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Информацию журналистам подтвердили в министерстве социальных дел. В письмах указывалось, что функции института будут распределены между другими ведомствами министерства. Официально институт будет ликвидирован в декабре 2022 года.

Решение в министерстве объясняют проведением реформы по оптимизации расходов. В рамках реформы также предусматривается объединение Лекарственного департамента и Департамента здоровья.

По словам канцлера министерства Маарьо Мяндмаа, в настоящий момент профилактической деятельностью в Эстонии занимаются Департамент здоровья, TAI, Больничная касса и Трудовая инспекция: «Министерство заинтересовано в том, чтобы деятельность велась в одной организации».

Он добавил, что раздробленным учреждениям сейчас не хватает денег для реализации планов.

Институт развития здоровья Эстонии — ведущее научно-исследовательское учреждение страны в сфере здравоохранения. Оно разрабатывает программы и мероприятия по профилактике заболеваний, а также по укреплению здоровья населения страны.