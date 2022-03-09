Красноярск, , 12:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4789 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в федеральном оперативном штабе.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Госпитализация за сутки потребовалась 52 ковид-пациентам (8 марта — 92). Скончались 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 350 986 носителей коронавируса, выздоровели 304 398 человек, скончались 10 163 ковид-пациента.

Напомним, 8 марта в регионе было подтверждено 587 случаев заражения коронавирусом.

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