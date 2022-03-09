Таллин, , 12:29 — REGNUM Предложения оппозиционных партий Эстонии о приостановке участия страны в деятельности энергобиржи Северной Европы NordPool не нашла поддержку правящих партий в парламенте. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

Представленные фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и фракцией партии «Отечество» проекты касались возможности чрезвычайной реформы рынка электроэнергии на фоне рекордных цен на энергоносители.

Помимо выхода из энергобиржи сроком на один год правительству предлагалось срочно разработать меры по защите потребителей электроэнергии и преодолению энергетического кризиса.

Оппозиция заявила, что необходимо как минимум на ближайший год зафиксировать цены на электроэнергию и энергоносители, чтобы кризис не стал губительным для жителей страны. Также предлагалось приостановить по меньшей мере на один год участие Эстонии в системе торговли международными квотами на выбросы углекислого газа CO2.

Проект не был поддержан, так как для принятия постановления было необходимо большинство голосов состава парламента Рийгикогу. За предложение проголосовали 24, против — 29 членов Рийгикогу. Таким образом, производство по этому проекту было завершено.