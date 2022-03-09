Симферополь, 9 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 9 — 10 марта, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым Уборка снега на дорогах Крыма

Согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 9 марта, а также в течение суток 10 марта в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидается очень сильный снег. Прогнозируется мокрый снег, отложение мокрого снега, а также гололедица. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Крымские спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ.