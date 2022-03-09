Таллин, , 12:28 — REGNUM В январе 2022 года предприятия туристического сектора Эстонии разместили на ночлег более 53 000 зарубежных туристов и свыше 104 000 местных. Об этом сообщил департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.

По сравнению с 2021 годом, когда действовали строгие ковид-ограничения, зафиксирован значительный прирост числа туристов — примерно на 64%. В то же время по сравнению с доковидным периодом количество интуристов в Эстонии ниже более чем в два раза и соответствует показателям 2004 года.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, число зарубежных туристов в предприятиях по размещению сопоставимо с январем периода 18-летней давности.

Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Латвии (11 000) и из Финляндии (более 9000). Из России прибыли 8 000 туристов, из Литвы и Германии — по 2 000 туристов.

В январе 2022 года свои услуги в Эстонии предлагали 910 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 20 000 номеров и 45 000 койко-мест, заполненность составила 29% номеров.

Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 36 евро в сутки, что на шесть евро дороже, чем в 2021 году.