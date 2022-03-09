Улан-Удэ, 9 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковнику Денису Шишову за проявленное мужество в ходе спецоперации на Украине присвоено звание Героя России. Об этом сообщил на своём телеграмм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова Полковник Денис Шишов и подполковник Денис Глебов

25 февраля бригада совершила марш-бросок на юге Украины, заняв мост через Днепр в районе Каховки. Этот рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. На занятом участке десантники под командованием Дениса Шишова приняли бой с многократно превосходящими силами противника, отразив 26 февраля семь атак.

«При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов. Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил», — отметили в правительстве республики со ссылкой на Минобороны РФ.

Добавим, что заместитель командира бригады, гвардии подполковник Денис Глебов, героически погибший в ходе спецоперации, награждён орденом Мужества посмертно.

Добавим, что бригада дислоцируется в столице Бурятии Улан-Удэ.

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