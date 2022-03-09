Сеул, 9 марта 2022, 12:25 — REGNUM Правительство Южной Кореи призывало Пхеньян соблюдать достигнутые ранее договорённости о денуклеаризации. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.
Данное заявление последовало после того, как глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о наличии признаков работы ядерного комплекса в КНДР.
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«Правительство в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами и организациями продолжает следить за ядерной и ракетной деятельностью КНДР», — сообщил представитель министерства журналистам.
В министерстве указали, что запуск ядерных объектов является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также не соответствует духу межкорейских договорённостей, нацеленных на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.