Сеул, 9 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи призывало Пхеньян соблюдать достигнутые ранее договорённости о денуклеаризации. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Данное заявление последовало после того, как глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о наличии признаков работы ядерного комплекса в КНДР.

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«Правительство в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами и организациями продолжает следить за ядерной и ракетной деятельностью КНДР», — сообщил представитель министерства журналистам.

В министерстве указали, что запуск ядерных объектов является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также не соответствует духу межкорейских договорённостей, нацеленных на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.