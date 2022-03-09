Вашингтон, 9 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 марта сообщает пресс-служба лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль в матче против «Калгари Флэймз». На его счету стало 766 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, догнав чешского форварда Яромира Ягра.

Второй звездой стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который сделал хет-трик в матче против «Сиэтл Кракен» (6:4).

Третьей звездой признан американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, забросивший одну шайбу и отдавший пять голевых передач в матче с «Анахайм Дакс» (8:3).