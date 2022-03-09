Пенза, 9 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована после разгерметизации резервуара для хранения битума на территории предприятия по улице Антонова в городе Пензе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Sledcom.ru Следователь

По предварительным данным, в результате разгерметизации резервуара произошел разлив хранящегося в нем битума. Пострадали несколько человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, координирует которую руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области принимаются меры к ликвидации последствий разгерметизации.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе при взрыве резервуара с битумом на предприятии, предварительно, погибли два человека, еще семь — пострадали. Отмечается, что травмированы только рабочие предприятия, водители цистерн не пострадали. В момент происшествия битум перекачивался из резервуара в автоцистерны.

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