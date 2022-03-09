Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Ленинградская область готовится к посевной 2022 года, аграрии региона на 100% обеспечены семенами зерновых культур собственного производства и на 141% — семенным картофелем. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Посевная Lenobl.ru

В настоящий момент агропромышленный комплекс (АПК) продает излишек картофеля, а также завершает поставки семян многолетних трав и овощных культур.

«В бюджете Ленобласти предусмотрели на проведение посевной, удобрения, горюче-смазочные материалы 615,5 млн рублей и в скором времени данная сумма будет увеличена», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году власти Ленинградской области раньше обычного начали выплаты субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию посевной кампании.

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