Кострома, , 12:27 — REGNUM Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области Ирина Половникова покинула пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Управленец закончила работу в связи с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе.

Ирина Половникова — руководитель Костромастата

Губернатор региона Сергей Ситников публично поблагодарил Ирину Папиевну за «заслуги по развитию государственной статистики, информационное обеспечение общества и управления в экономической и социальной сферах», вручив ей медаль.

Ирина Половникова — выпускница Костромского технологического института, начала работу в органах статистики в 1987 году. В 2012 году была назначена руководителем «Костромастата». Временно исполняющим обязанности в ближайшее время будет назначен её заместитель — Николай Цветков. Он трудится в органах статистики с 2006 года.

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