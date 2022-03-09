Владивосток, 9 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Страница правительства Приморского края в Instagram была заблокирована 9 марта. В своём телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко написал, что о причинах блокировки администрация соцсети не сообщила.

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Глава региона сообщил, что в техподдержку Instagram направлен запрос.

«Чтобы не терять с вами связи, наши специалисты создали резервный аккаунт правительства края. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий в регионе», — написал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ранее принятого в России закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций китайская соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента и проведение стримов (прямых эфиров — ред.) в России.