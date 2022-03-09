Ташкент, 9 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева указал на целесообразность посадки цветковых и лиственных деревьев по обочинам дорог в Ташкенте. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Для этого отобрана 21 улица Ташкента, включая Малую кольцевую дорогу, Мустакиллик, Навои, Ислама Каримова, Афросиаб, Шахрисабз, Ойбека, Бабура. Планируется посадка саженцев декоративных деревьев, таких как каштан, сирень, ясень, тюльпановое дерево, клен, липа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья будут выращиваться методом репикажа для обеспечения прочности корней и прямого роста стволов.

«Глава государства подчеркнул важность посадки наряду с декоративными и плодовых деревьев, таких как инжир, гранат и хурма, а также создания на улицах навесов из вьющихся растений», — говорится в сообщении.