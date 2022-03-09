Карабудахкентский район, Дагестан, 9 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Дагестане стало известно о двоих погибших при выполнении воинского долга военнослужащих из республики. В боях на территории Украины погиб житель Карабудахкентского района Рашид Умалатов. Он был контрактником Вооруженных Сил России, сообщили в районной администрации.

Instagram.com Скриншот страницы в Instagram администрации Карабудахкентского района

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Еще один наш брат пал смертью храбрых во время военной спецоперации на Украине. Умалатов Рашид Набиюллаевич, 1990 года рождения, житель села Аданак Карабудахкентского района. Рашид Умалатов был водителем бензовоза. Во время доставки топлива для военной техники украинские националисты подорвали его бензовоз», — говорится в сообщении. Известно, что родители погибшего воина — учителя. Они родом из Карабудахкента, живут в селе Аданак. Ранее власти района сообщили о гибели в ходе специальной военной операции на Украине уроженца села Карабудахкент рядового контрактной службы Расула Алиева.