Челябинск, 9 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту смерти помощника машиниста буровой установки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тело было обнаружено днём 8 марта в Калининском районе на территории строящегося объекта. По предварительной информации, мужчина погиб при движении буровой установки назад.

Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия. Также специалисты выясняют, как на объекте выполняются требования техники безопасности при производстве работ.