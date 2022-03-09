Оренбург, 9 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Оренбурге возбужден уголовное дело по факту убийства 64-летней местной жительницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружено в ночь на 5 марта в погребе надворной постройки домовладения, расположенного по улице Илекской. Женщине перерезали горло.

По подозрению в убийстве задержан 61-летний мужчина. По версии следствия, со 2 по 3 марта он из личной неприязни убил горожанку и принял меры к сокрытию следов преступления.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.