Самара, 9 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Работу детских игровых комнат разрешили возобновить в Самарской области. Соответствующее постановление 9 марта подписал глава региона Дмитрий Азаров.

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Согласно документу, в Самарской области возобновляется работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат.

Деятельность этих организаций была ограничена в октябре 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре и в Тольятти отменили QR-коды.