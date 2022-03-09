Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) примет студентов из ДНР и ЛНР на основе перевода. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного филиала вуза.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Те учащиеся, которые были вынуждены покинуть ДНР и ЛНР в связи с военно-политической обстановкой, смогут продолжить обучение в РАНХиГС, в московском институте и в региональных филиалах. Для этого на базе вуза работает специальная комиссия, которая каждую неделю будет рассматривать заявки от беженцев.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть своё место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке», — сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В пресс-службе отметили, что направление подготовки студента не имеет значения. Все заявления будут рассмотрены единой комиссией.

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