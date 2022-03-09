София, 9 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Болгарская метеорологическая служба (БМС) прогнозировала сход снежных лавин сразу в нескольких горных районах Болгарии. Об этом 9 марта сообщает софийская газета «Монитор».

Scientif38 Лавина

Согласно официальной информации, наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Пирине и Банско (Юго-Запад Болгарии). Туристам и местным жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от прогулок и горных восхождений в указанных регионах, а также посещения труднодоступных перевалов.

Режим повышенной лавинной опасности в горах Болгарии сохранится до 12 марта.