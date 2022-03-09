Гавана, 9 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял депутатов, входящих в парламентскую группу Дружбы с Кубой Национального собрания Франции. Об этом пишет Prensa Latina.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Делегация находится на Кубе с официальным визитом по приглашению Национальной ассамблеи кубинских властей, ее возглавляет Франсуа-Мишель Ламбер и представители таких партий, как «Вперёд, Республика!», «Демократическое движение» и «Непокорённая Франция».

Отмечается, что во время встречи кубинский президент признал постоянную работу группы дружбы с Кубой, и поблагодарил депутатов, которые всегда требовали прекращения блокады США против Кубы.

Французские депутаты подтвердили свою готовность продолжать поддерживать развитие двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, и осудили негативное воздействие блокады США, которое отразилось на совместных экономических проектах.