Ташкент, 9 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта посетил место будущего Олимпийского городка в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Как известно, в 2025 году Ташкент примет молодежные Азиатские игры. На соревнования прибудет множество спортсменов и тренеров, болельщиков и журналистов со всего континента. Для проведения этого престижного спортивного мероприятия на высоком уровне в Яшнабадском районе столицы планируется построить Олимпийский городок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект объекта разработан британской инжиниринговой компанией Arup.

«Согласно проекту, в центре городка будет построен Олимпийский стадион, вокруг него — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал. Все условия будут соответствовать требованиям Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций. Также будут возведены административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что помимо приема соревнований городок будет служить учебно-тренировочной базой. Также, здесь начнут деятельность Институт высшего спортивного мастерства, спортивные федерации и другие учреждения в области спорта.