Калуга, , 12:52 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 28 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 252 человек. Днём ранее, 8 марта, в регионе были зарегистрированы 297 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 828 человека, 77 901 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 371 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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