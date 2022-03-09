Москва, 9 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В России каждый пятый человек (19%) соблюдает Великий пост. Все посты соблюдают 24%, строго — 5%. Не держат православные посты 74% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Великий пост

Отказываются от употребления животной пищи во время Великого поста 52%, от употребления алкоголя — 50%, от курения — 25% опрошенных (среди молодежи — 79%.) Ходят на церковную службу 49%, женщины чаще мужчин — 54% против 40%.

Отказываются от жирной пищи 47%, от употребления нецензурной лексики и дурных мыслей — по 40% граждан. Причащаются во время Великого поста 38% подают милостыню 37%, ходят в церковь на исповедь 35%.

Опрос по телефону проведен 4 марта 2022 года Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, после Прощёного воскресенья 6 марта у православных начался Великий пост, который в 2022 году продлится до 23 апреля. Пасху будут отмечать 24 апреля.

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