Лондон, , 12:28 — REGNUM Поклонники распавшейся группы One Direction пишут письма в Музей мадам Тюссо после того, как его руководство решило убрать с выставки восковые фигуры участников коллектива. Об этом 9 марта сообщает The Sun.

Участники группы One Direction Скриншот видео на YouTube

Как отмечает СМИ, в своих обращениях фанаты группы просят отдать им фигуры кумиров. Один из поклонников даже был готов приобрести все пять восковых копий и доставить их на частном самолёте в Австралию. Предложенная сумма не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что коллектив One Direction состоял из исполнителей Гарри Стайлса, Лиама Пейна, Найла Хорана, Луи Томлинсона и Зейна Малика. Группа распалась в 2015 году.

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