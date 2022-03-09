Оренбург, 9 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области резко снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За сутки (8 марта) в ковидные центры доставили 27 оренбуржцев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Резкий спад госпитализаций начался с 7 марта. Если 6 марта было госпитализировано 106 человек, то за три праздничных выходных ежесуточно в ковидные госпитали поступало менее сотни пациентов — 31, 32 и 27 соответственно.

На сегодняшний день в стационарах находятся 886 человек. Состояние 254 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент, еще 514 — получают кислородную поддержку.

За минувшие сутки из больниц выписали 1494 пациентов. По причине коронавирусной инфекции скончались трое.