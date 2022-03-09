Екатеринбург, 9 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улицам Каменщиков и Ударников. Речь идёт об участке от Красноуфимской до Начдива Васильева. Причиной прекращения движения станет строительство школы. Об этом сообщили в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Улицы будут перекрыты с с 4 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года. В Верх-Исетском районе появится новое образовательное учреждение. Среднюю школу построят на улице Котельников.

В связи с ограничением движения на указанном участке специалисты просят горожан с понимаем отнестись к неудобствам и заранее планировать маршрут поездки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге с 12 февраля по 15 мая ограничили движение по улице Серафимы Дерябиной. Здесь проводят работы по строительству трамвайной ветки.