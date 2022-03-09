Ровеньский район, Белгородская область, 9 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Четверых граждан Азербайджана задержали при попытке незаконного перехода Государственной границы РФ в Ровеньском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 9 марта официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Охрана границы

Молодые люди в возрасте от 24 до 28 лет пытались в обход пункта пропуска пройти на территорию России у села Нижняя Серебрянка. Все они знали, что въезд в страну им запрещён. Незаконных мигрантов задержали сотрудники погранслужбы.

Судебными органами принято решение об административном выдворении мужчин за пределы РФ и неразрешении въезда на территорию России.