Донецк, 9 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (нижнее) в Донецкой Народной Республике, применив стрелковое оружие. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.15 — н.п. Верхнеторецкое (северное) — н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 3 гранаты из РПГ и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие», — говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики 9 марта обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 мин калибром 120 мм.