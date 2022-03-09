Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области перед потеплением ожидает самая морозная ночь весны 2022 года, на юго-востоке региона температура воздуха опустится до минус 25 градусов, сообщил 9 марта ИА REGNUM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мороз в Ленобласти

По его словам, морозы, которые пришли в Северо-Западный регион в начале марта, продержатся в Ленинградской области и Санкт-Петербурге еще пару дней. Однако предстоящая ночь в регионе будет самой морозной. На юге-востоке Ленинградской области температура опустится до −20…−25 градусов.

«Холодная погода связана с антициклоном. У нас сейчас все время повышенное атмосферное давление, часто северные ветра и очень холодные воздушные массы на всем Северо-Западе, в Архангельской области так вообще аномально холодная погода. Температура по Ленобласти опускается до −25…−27 градусов», — отметил синоптик и указал, что в атмосфере уже начались небольшие изменения.

По словам Колесова, последние две ночи жителям Петербурга и Ленобласти придется померзнуть, особенно на юге-востоке Ленобласти, где ожидается до −20…−25 градусов.

«В Петербурге до −8…−10 градусов ночью. Днем завтра, 10 марта, уже будет 0…-2 градуса и, скорее всего, это будут последние отрицательные показания в дневные часы. В ночные часы отрицательная температура останется, но это уже будет слабый минус, 0…-5 градусов», — пояснил эксперт.

С 11 марта температура воздуха днем будет плюсовой и в последующие дни будет больше солнца, к середине месяца дневная температура будет составлять +3…+8 градусов.