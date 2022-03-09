Сари-Пуль, Афганистан, , 11:59 — REGNUM Неизвестные люди убили мужчину, занимавшегося обменом валюты, в уезде Сангчарак афганской провинции Сари-Пуль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По данным источников, инцидент произошёл в тот момент, когда меняла направлялся домой.

Устад Моаз, начальник полиции уезда Сангчарак, сообщил изданию, что убитого звали Ареф Муради и он торговал валютой на рынке Санчарака.

По словам начальника полиции Санчарака, мужчину сначала выбросили из машины на дороге село Табар — Санчарак, а затем застрелили.