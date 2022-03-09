Вологда, , 11:59 — REGNUM В ходе военной операции на Украине погибли двое бойцов вологодского СОБРа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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«До последнего не верили и надеялись, но сегодня пришла официальная информация… В ходе проведения специальной операции на территории Украины погибли наши земляки старший лейтенант и старший сержант вологодского СОБР Сергей Дорохов и Владимир Архипов. Ребята выполняли задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Выражаю соболезнования родным и близким, вся Вологодчина скорбит вместе с вами. Вечная память нашим героям!», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны РФ подтвердило гибель 498 солдат и офицеров в ходе военной операции на Украине.