Сеул, , 11:58 — REGNUM 8 марта около 10:00 по местному времени северокорейский патрульный катер пересёк северную ограничительную линию в Жёлтом море, которая фактически является морской границей между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов.

Морская граница между Южной Кореей и КНДР Amble

Согласно опубликованным данным, северокорейский катер преследовал судно, которое нарушило границу 15 мин. ранее.

Известно, что катер вторгся в территориальные воды Южной Кореи на 1 км и повернул обратно после того, как патрульный кораблю южнокорейских ВМС произвёл три предупредительных выстрела из 40-мм орудия.

Военно-морские силы Южной Кореи задержали другое судно, на борту которого находились семь человек, и доставили его на остров Пэннёндо.

9 марта в министерстве обороны Южной Корее сообщили о репатриации северокорейских моряков из «гуманитарных соображений».

«Северокорейское судно пересекло морскую границу из-за навигационной ошибки и механических неисправностей, все моряки выразили желание вернуться на Север», — говорится в сообещнии министерства.