Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Ростовчане в социальных сетях сообщают о резком подорожании сахара-песка и пустых полках в ряде магазинов. При этом власти сообщают, что дефицита продуктов питания не ожидается.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Один килограмм сахара в некоторых торговых сетях стоит уже около 90 рублей и дороже. В торговой сети «Магнит» полки и вовсе оказались пустыми. Покупатели говорят, что второй день сахара в «Магните» нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 марта, в магазинах «Пятёрочка» и «Апекс» приобрести товар можно почти за 57 рублей.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростова-на-Дону пообещали не допустить необоснованного роста цен, а в ряде торговых сетей введены нормы отпуска социально значимых продуктов.

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