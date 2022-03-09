Москва, , 11:55 — REGNUM Центробанк РФ пошёл на такую меру как временный порядок операций с наличной валютой для поддержания функционирования импорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры «Математические методов в экономике» РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. э. н Никита Моисеев.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В последнее время банковская система столкнулась с беспрецедентным оттоком валюты (граждане массово снимали доллары и евро).

Вследствие этого банально не хватает валютных средств платить за поставку импортных товаров и комплектующих.

Отсюда и такие заоблачные проценты по валютным вкладам — банки хотят вернуть валюту в финансовую систему.

В случае, если геополитическая ситуация стабилизируется вкладчикам опасаться не стоит, они смогут забрать свои деньги с вкладов по окончании действия ограничений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, временный порядок операций с наличной валютой вводит Центробанк на территории России.

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