Париж, , 11:54 — REGNUM Подтвердив, что цены на газ будут «заморожены» до конца 2022 года для потребителей во Франции, министр экономики Бруно Ле Мэр во время поездки в Нормандию рассказал о ряде европейских шагов по преодолению «газового шока», сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Франция зависит от поставок российского газа на 20%, Германия — на 55%, а некоторые государства полностью зависят», — напомнил министр, подчеркнув необходимость «коллективного европейского решения» по этому вопросу.

Среди упомянутых решений Бруно Ле Мэр отметил, что необходимо «сохранить газ», чтобы встретить зиму 2022 года.

«Вторая возможность — групповые закупки, чтобы объединиться и получить более низкие цены», — заявил Бруно Ле Мэр.

Кроме того, министр призвал улучшить работу терминалов с сжиженным природным газом (СПГ), семь из которых расположены в Испании, а четыре во Франции.

«Я предложу ряд мер для поддержки крупных потребителей», — отметил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции заявил, что нынешний энергетический кризис «сопоставим с нефтяным шоком 1973 года».

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