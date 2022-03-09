Лозанна, Швейцария, , 11:54 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) приняла новый устав, согласно которому может не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба организации.

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В заявлении говорится, что FINA может не допустить российских и белорусских спортсменов, если их присутствие «угрожает безопасности других спортсменов» или «ставит под угрозу проведение соревнований».

Отмечается, что FINA выступает против полного запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах — они могут соревноваться в нейтральном статусе.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований.

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