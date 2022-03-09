Биробиджан, , 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский устроил геноцид и втянул в него Россию, заявила председатель региональной общественной организации Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе ЕАО Надежда Пещерина. Она подчеркнула, что считает украинский народ братским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства региона.

Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

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«Жалко стариков, детей. Власти Украины сами не знают что творят, издеваются над своим народом. Владимир Зеленский устроил геноцид и втянул в это Россию. Нам самим сейчас нелегко живется, но украинцы — наш народ, братский, и я считаю, им надо помогать», — уверена Надежда Пещерина.

Она подчеркнула, что Россия как помогала простым людям, так и продолжает помогать.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню, и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут.