Ульяновск, , 11:53 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и число госпитализаций. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 9 марта, за последние сутки (8 марта) в регионе официально подтверждено 997 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последний месяц это минимальное суточное количество выявленных носителей SARS-CoV-2.

Всего в Ульяновской области заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 181 510 жителей.

Также в регионе стали реже госпитализировать пациентов в ковидные стационары. В частности, 8 марта направили в больницы 40 ковид-больных, в то время как 7 марта — 43.

Напомним, что в Ульяновской области максимальное число заразившихся было подтверждено 27 февраля, когда инфицирование коронавирусом выявили у 2055 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено за весь период 1 909 822 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.