Мурманск, 9 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Мурманской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более полутысячи подростков. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава областного минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/mihailohlopkov Вакцинация от коронавируса подростка

«Всего в регионе привиты более 356 тысяч человек, охват вакцинацией составляет почти 87%», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта в Мурманской области будет полностью отменено требование о наличии QR-кода о вакцинации.